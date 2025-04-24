На трассе Казань — Оренбург Ferrari устроил массовое ДТП

На трассе под Казанью, ведущей в сторону аэропорта, произошла авария с участием премиального автомобиля Ferrari, BMW и Renault. Подтверждение этой информации предоставили в пресс-службе ГАИ Казани, сообщив об инциденте изданию «БИЗНЕС Online».

ДТП случилось на дороге Казань — Оренбург. Согласно предварительным данным ГАИ, виновником происшествия стал водитель Ferrari. В результате аварии пострадал водитель Renault, который получил ушиб грудной клетки.

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