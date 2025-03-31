На трассе Казань-Боровое Матюшино из-за ДТП собирается пробка

На автодороге Казань-Боровое Матюшино собирается пробка из-за дорожного происшествия. Об этом стало известно из телеграм-канала "Регион116 Казань | Region116 Kazan".

Ранее мы писали о том, что в Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа.

Дело было возбуждено в августе 2023 года, изначально было зафиксировано четыре эпизода взяточничества.