На трассе Казань-Боровое Матюшино из-за ДТП собирается пробка
Регион116 Казань | Region116 Kazan
На автодороге Казань-Боровое Матюшино собирается пробка из-за дорожного происшествия. Об этом стало известно из телеграм-канала "Регион116 Казань | Region116 Kazan".
Ранее мы писали о том, что в Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа.
Дело было возбуждено в августе 2023 года, изначально было зафиксировано четыре эпизода взяточничества.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец