На стройке казанского ЖК бизнес-класса "1712" умер 29-летний рабочий
pixabay.com
На стройке жилого комплекса бизнес-класса «1712» произошел трагический инцидент – рабочий упал с высоты и погиб.
По предварительной информации, 29-летний мужчина выполнял работы по установке опалубки и, вероятно, не был застрахован страховочным оборудованием. Полученные травмы оказались смертельными, и он скончался до приезда врачей.
Строительством элитного ЖК на Портовой занимается компания «КамаСтройИнвест», пишет Mash Iptash.
Авто разлетелось на части: в Казани 18 февраля столкнулись 3 машины.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец