На проспекте Победы в Казани трамвай сошел с рельсов
Катя Царева
На проспекте Победы, недалеко от остановки "Минская" в сторону улицы Халитова, произошёл сход трамвая. Причины происшествия выясняются специалистами транспортного предприятия. Об этом рассказали в МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС".
Из-за этого временно изменено движение трамваев маршрутов №5а и №7 — они следуют по улице Глазунова.
На месте работают аварийные бригады. Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.
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