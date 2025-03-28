Муфтий РТ Самигуллин объяснил, кому можно выплачивать фидию и фитр садака

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин объяснил, кому полагается фидия и фитр-садака в период Рамадана.

Он подчеркнул, что эти пожертвования направлены на поддержку тех, кто находится в трудной финансовой ситуации и нуждается в помощи.

Также муфтий добавил, что фидию разрешается передавать как в начале священного месяца, так и ближе к его завершению.

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