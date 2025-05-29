На проспекте Ямашева появился провал в асфальте

На проспекте Ямашева в направлении от улицы Бондаренко к улице Мусина появился провал дорожного полотна.

Сотрудники Госавтоинспекции находились на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане возбуждено уголовное дело после смерти мужчины на стройке.

Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.