На производство Ту-214 направят 92 млрд рублей за два года
РБК
Президент РФ Владимир Путин посетил казанский авиационный завод. Гендиректор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь представил планы компании на ближайшее десятилетие. Основной целью является построение 115 самолетов Ту-214 к 2030 году.
В качестве первого этапа, завод планирует выпускать по 10 пассажирских самолетов в год, а затем увеличить производство до 20 единиц в год. Пишет «Татар-информ».
Согласно заявлению Юрия Слюсаря, в настоящее время казанский авиазавод занимается производством небольшой серии самолетов для специальных заказчиков, однако важной задачей является переход к серийному производству в интересах отечественных авиакомпаний. Планируется принять меры для достижения этой цели в ближайшие несколько лет, а также предусмотрено финансовое решение – направить 92 миллиарда рублей на проект в течение двух лет.
По словам Слюсаря, для успешного запуска серийного производства пассажирских самолетов и выполнения государственного заказа на сборку ракетоносцев Ту-160М. Планируется набрать около 3 тысяч новых сотрудников, построить производственные складские помещения площадью 100 тысяч квадратных метров, а также внедрить 180 тысяч единиц технологического оборудования.
Во время своего визита, президент РФ предложил назвать нового ракетоносца в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
Ранее, Путин поблагодарил президента Республики Сербской за поддержание отношений с Россией.