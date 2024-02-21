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На производство Ту-214 направят 92 млрд рублей за два года

На производство Ту-214 направят 92 млрд рублей за два года

РБК

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Президент РФ Владимир Путин посетил казанский авиационный завод. Гендиректор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь представил планы компании на ближайшее десятилетие. Основной целью является построение 115 самолетов Ту-214 к 2030 году.

В качестве первого этапа, завод планирует выпускать по 10 пассажирских самолетов в год, а затем увеличить производство до 20 единиц в год. Пишет «Татар-информ».

Согласно заявлению Юрия Слюсаря, в настоящее время казанский авиазавод занимается производством небольшой серии самолетов для специальных заказчиков, однако важной задачей является переход к серийному производству в интересах отечественных авиакомпаний. Планируется принять меры для достижения этой цели в ближайшие несколько лет, а также предусмотрено финансовое решение – направить 92 миллиарда рублей на проект в течение двух лет.


По словам Слюсаря, для успешного запуска серийного производства пассажирских самолетов и выполнения государственного заказа на сборку ракетоносцев Ту-160М. Планируется набрать около 3 тысяч новых сотрудников, построить производственные складские помещения площадью 100 тысяч квадратных метров, а также внедрить 180 тысяч единиц технологического оборудования.

Во время своего визита, президент РФ предложил назвать нового ракетоносца в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Ранее, Путин поблагодарил президента Республики Сербской за поддержание отношений с Россией.

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