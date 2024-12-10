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На пожаре в Казани спасли 6-летнего мальчика

Специалисты потушили кровать и вещи на площади ...

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Ночью сотрудникам МЧС пришло сообщение о возгорании на улице Гудованцева, 15.

До того, как на место происшествия прибыли пожарные, из подъезда выбрались 15 жителей. С собой они взяли и серого кота.

Выяснилось, что огнем была охвачена квартира на 5 этаже 5-этажного строения.

Алексей Полевов, начальник караула ПСЧ-3 рассказал, что с помощью дыхательной маски специалисты эвакуировали из дома 6-летнего ребенка из соседней квартиры, а в горевшем помещении был найден мужчина. К несчастью, через некоторое время после своего спасения 46-летнийй мужчина умер.

Специалисты потушили кровать и вещи на площади 10 квадратных метров.

Одна из причин возгорания - неосторожность во время курения.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на парковке загорелся автомобиль Форд Фьюжн. Фотографии.

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