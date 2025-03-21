На поролоновом заводе в Марий-Эл пожар: дым виден в Казани

В Казани виден дым, который идёт от горящей фабрики в посёлке Приволжский (Республика Марий Эл), где выпускают поролон.

По имеющейся предварительной информации, пожар начался сегодня в районе полудня. К месту происшествия быстро прибыли пожарные, которые в данный момент продолжают тушить возгорание. Данные о возможных пострадавших ещё уточняются. Очевидцы отмечают, что плотный чёрный дым поднимается настолько высоко, что его можно увидеть даже за десятки километров, в том числе и в Казани.

Причины пожара и масштаб нанесённого ущерба пока не ясны. Сейчас проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства случившегося, пишет издание "Челны-ТВ".

Ранее мы писали о том, что парни устроили массовую драку на Чистопольской в Казани.