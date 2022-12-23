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В 37 районах Татарстана с 1 января 2023 года вырастет стоимость проезда

В 37 районах Татарстана с 1 января 2023 года вырастет стоимость проезда

Фото: cher.all-rf.com

В 37 районах Татарстана с 1 января 2023 года увеличится стоимость проезда на муниципальных регулярных маршрутах, сеййчас регламентирующие документы проходит антикоррупционную экспертизу, пишет "Бизнес Онлайн".

Речь идет об Агрызском, Альметьевском, Лаишевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Черемшанском, Тукаевском, Мамадышском и других районах.

Максимальный тариф на перевозки автотранспортом по муниципальным маршрутам устаналивается на одного пассажира или одно багажное место на каждый километр пути.

В Агрызском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах проезд пассажиром одного километра повысится с 2,00 до 2,40, а багажа — с 0,30 до 0,36. Аналогичная стоимость тарифа устанавливается в Арском, Лениногорском, Балтасинском, Бугульминском, Кайбицком, Дрожжановском, Заинском и других районах Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане открылась еще одна ледовая переправа - между Нижнекамским и Елабужским районами.

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