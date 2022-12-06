На пяти улицах Казани запретили остановку и стоянку автомобилей

В Казани на пяти улицах появились новые дорожные знаки, которые запрещают стоянку и остановку транспортных средств. Решение принято районными комиссиями по безопасности дорожного движения, отметили в городском комитете по транспорту.

Речь идет об улицах Серова, Чишмяле, Минская, Файзи и Сафиуллина.

Помимо этого остановка и стоянка запрещены и на трех участках дорог: на проезде вдоль Московского рынка, на участке от улицы Энергетиков до улицы Шамиля Усманова и у дома на Шуртыгина, 7.

Водителей в Казани и гостей города просят быть внимательнее.

Ранее мы сообщали, что из-за гололеда в Казани водитель сбил школьницу в наушниках, а она удивила всех своими дальнейшими действиями.