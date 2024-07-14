На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала

Строители уже собирают вертикальные металлоконструкции, которые будут удерживать элементы фасад.

По архитектурному замыслу фасад будет состоять из стекла и имитировать ледяные глыбы.

Создатели нового театра рассчитывают завершить строительство до осеннего саммита БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре этого года.

Ранее мы писали, что жительницу Набережных Челнов будут судить за убийство, совершённое на почве ревности.