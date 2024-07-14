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· 16+ · Полина Сластникова

На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала

Строители уже собирают вертикальные металлоконструкции, которые будут удерживать элементы фасад.

kamalteatr.ru

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Строители уже собирают вертикальные металлоконструкции, которые будут удерживать элементы фасад.

По архитектурному замыслу фасад будет состоять из стекла и имитировать ледяные глыбы.

Создатели нового театра рассчитывают завершить строительство до осеннего саммита БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре этого года.

Ранее мы писали, что жительницу Набережных Челнов будут судить за убийство, совершённое на почве ревности.

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