На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала
kamalteatr.ru
Строители уже собирают вертикальные металлоконструкции, которые будут удерживать элементы фасад.
По архитектурному замыслу фасад будет состоять из стекла и имитировать ледяные глыбы.
Создатели нового театра рассчитывают завершить строительство до осеннего саммита БРИКС, который пройдёт в Казани в октябре этого года.
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