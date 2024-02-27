На набережной Казанки летом откроют детский парк

Уже этим летом на береговой линии Казанки откроется детский парк. Проект описывается как самое крупное и значимое общественное пространство города.

Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина пригласила всех на презентацию в марте, с указанием того, что парк будет ориентирован на маленьких жителей и посетителей Казани. Об этом сообщает «Татар-информ».



Согласно проекту, на территории будущего общественного пространства будут расположены игровые площадки для детей всех возрастов, зоны отдыха и питания, а также место для проведения мероприятий и мастер-классов для детей. Парк будет размещен на территории набережной реки Казанка, между экстрим-парком «УРАМ» и Национальной библиотекой.

Строительство началось в 2023 году.



Основное решение о создании Детского парка было принято в августе прошлого года Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым после осмотра объекта вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Ранее, стало известно, что в Казани перенесут обе остановки у парка им. Горького.