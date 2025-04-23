На Мамадышском тракте собирается пробка

На трассе в сторону Казани произошло столкновение как минимум трех автомобилей, сообщают свидетели. Уже начали образовываться пробки на месте аварии. Об этом рассказали в телеграм-канале "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что айти-парк на Спартаковской в Казани обварило кипятком. Электричество было отключено, воду перекрыли, но все вокруг оказалось затоплено.