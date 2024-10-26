В Литве раскритиковали поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС

В Литве раскритиковали визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Telegram-канал «Sputnik Литва».

По словам главы МИД Литвы, Гутерриш совершил ошибку и должен признать это, а также взять на себя ответственность за решение не участвовать в украинском «мирном саммите» в Швейцарии. Ландсбергис не оценил и объятия Гутерриша с президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ландсбергис заявил, что Вильнюс больше не рассматривает Гутерриша в качестве надежного посредника. Он также заявил, что власти Литвы не будут препятствовать уходу Гутерриша с его поста, если тот сам так решит.

Напомним, что 24 октября Владимир Путин встретился с Антониу Гутерришем, который прибыл на саммит БРИКС. Это первый визит Генсека международной организации в Россию с 2022 года.