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На капитальный ремонт 3 медучреждений в Казани выделят 412 миллионов рублей

Помимо строительных работ, планируется закупить...

Екатерина Елисеева

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В Казани запланирован капитальный ремонт нескольких медицинских учреждений, на который из бюджета Татарстана выделят 412,6 миллиона рублей.

Согласно данным с портала госзакупок, средства направят на ремонт госпиталя для ветеранов войн на улице Исаева, 5, центральной городской больницы №18 имени К. Ш. Зыятдинова, а также здания стационара на улице Х. Мавлютова.

Помимо строительных работ, планируется закупить новое оборудование, мебель и инвентарь, а также привести в порядок прилегающую территорию.

За выполнение проекта отвечает Главстрой РТ. Все работы планируют завершить к 1 декабря 2025 года.

Ранее мы писали о том, что в Казани в 2025 году могут появиться 3 медучреждения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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