В Казани в 2025 году могут появиться 3 медучреждения

В Казани в течение трёх лет планируют возвести восемь медицинских учреждений. Они появятся в районах с активной застройкой жилых комплексов, сообщает телеграм-канал «Медицина Татарстана».

Три объекта начнут строить уже в этом году. В жилом комплексе «Весна» появится поликлиника с чётким зонированием и отдельным пространством для профилактических осмотров. Учреждение оснастят современным диагностическим оборудованием для диспансеризации.

Вторым объектом станет детская поликлиника в ЖК «Волжские просторы» на Оренбургском тракте. Также в поселке Вишнёвка планируют возвести центр врача общей практики и педиатра.

Строительство всех объектов пройдёт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».