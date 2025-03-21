Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На Горьковском шоссе образовалась гигантская пробка

Причиной стало ДТП с участием фуры и грузовой «...

pixabay.com

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Серьёзный затор наблюдался сегодня утром на Горьковском шоссе при въезде в Казань. Как передают очевидцы KazanFirst, причиной стало ДТП с участием фуры и грузовой «ГАЗели».

(Скриншот был сделан в 8:48).

Согласно информации от «Яндекс.Карт», движение сильнее всего затруднено в районе "Парка Альпак". Данных о пострадавших пока нет, причины аварии уточняются.

Автомобилистам советуют учитывать сложную дорожную обстановку и заранее продумывать альтернативные маршруты.

Ранее мы писали о том, что в Челнах руку рабочего «намотало» на станок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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