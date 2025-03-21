На Горьковском шоссе образовалась гигантская пробка

Серьёзный затор наблюдался сегодня утром на Горьковском шоссе при въезде в Казань. Как передают очевидцы KazanFirst, причиной стало ДТП с участием фуры и грузовой «ГАЗели».

(Скриншот был сделан в 8:48).

Согласно информации от «Яндекс.Карт», движение сильнее всего затруднено в районе "Парка Альпак". Данных о пострадавших пока нет, причины аварии уточняются.

Автомобилистам советуют учитывать сложную дорожную обстановку и заранее продумывать альтернативные маршруты.

Ранее мы писали о том, что в Челнах руку рабочего «намотало» на станок.