Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане ожидаются ночные морозы и туман

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Сегодня, 19 марта, в Татарстане ожидается небольшое понижение температуры, однако общая погода останется достаточно теплой.

Гидрометцентр РТ сообщает, что над республикой будет облачно с прояснениями. Днем из-за антициклона, перемещающегося с северо-запада, прекратятся ночные осадки в виде небольшого снега и мокрого снега, вызванные размытым атмосферным фронтом северного циклона.

Туман будет наблюдаться утром в некоторых местах, включая Казань, особенно в темное время суток. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. На дорогах может образоваться гололедица, водителям следует быть внимательнее.

Температура воздуха после ночных -2, -7 градусов (возможно до -12 при прояснениях) в течение дня повысится по всему Татарстану до -1, +4 градусов, а в столице РТ ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом в суде Татарстана.

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