В Татарстане ожидаются ночные морозы и туман
Сегодня, 19 марта, в Татарстане ожидается небольшое понижение температуры, однако общая погода останется достаточно теплой.
Гидрометцентр РТ сообщает, что над республикой будет облачно с прояснениями. Днем из-за антициклона, перемещающегося с северо-запада, прекратятся ночные осадки в виде небольшого снега и мокрого снега, вызванные размытым атмосферным фронтом северного циклона.
Температура воздуха после ночных -2, -7 градусов (возможно до -12 при прояснениях) в течение дня повысится по всему Татарстану до -1, +4 градусов, а в столице РТ ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом в суде Татарстана.
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