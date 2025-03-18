На Ямашева произошло серьезное ДТП
pixabay.com
Серьезная авария произошла на проспекте Ямашева – легковой автомобиль сильно поврежден. Прохожие собрались вокруг и стараются оказать помощь водителю.
По информации телеграм-канала "Казань на максималках", сильный удар отбросил легковой автомобиль KIA на обочину, серьезно повредив заднюю часть кузова. Volkswagen развернуло поперек проезжей части. Водитель KIA оказался заблокирован внутри искореженной машины и не смог выбраться без посторонней помощи.
Ранее мы писали о том, что в Казани за убийство собаки задержали мужчину.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец