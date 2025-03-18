На Ямашева произошло серьезное ДТП

Серьезная авария произошла на проспекте Ямашева – легковой автомобиль сильно поврежден. Прохожие собрались вокруг и стараются оказать помощь водителю.

По информации телеграм-канала "Казань на максималках", сильный удар отбросил легковой автомобиль KIA на обочину, серьезно повредив заднюю часть кузова. Volkswagen развернуло поперек проезжей части. Водитель KIA оказался заблокирован внутри искореженной машины и не смог выбраться без посторонней помощи.

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