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На Ямашева произошло серьезное ДТП

Сильный удар отбросил легковой автомобиль KIA н...

pixabay.com

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Серьезная авария произошла на проспекте Ямашева – легковой автомобиль сильно поврежден. Прохожие собрались вокруг и стараются оказать помощь водителю.

По информации телеграм-канала "Казань на максималках", сильный удар отбросил легковой автомобиль KIA на обочину, серьезно повредив заднюю часть кузова. Volkswagen развернуло поперек проезжей части. Водитель KIA оказался заблокирован внутри искореженной машины и не смог выбраться без посторонней помощи.

Ранее мы писали о том, что в Казани за убийство собаки задержали мужчину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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