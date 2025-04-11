На Академика Арбузова мужчина на легковушке влетел в подземный переход

На улице Академика Арбузова только что произошло ДТП — водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в стену подземного перехода.

Очевидец, поделившийся информацией в телеграм-канале «Казань на максималках», сообщил, что на место происшествия сразу подоспели прохожие. Они помогли извлечь водителя из машины и сейчас оказывают ему первую помощь.

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