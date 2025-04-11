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На Академика Арбузова мужчина на легковушке влетел в подземный переход

На место происшествия сразу подоспели прохожие

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На улице Академика Арбузова только что произошло ДТП — водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в стену подземного перехода.

Очевидец, поделившийся информацией в телеграм-канале «Казань на максималках», сообщил, что на место происшествия сразу подоспели прохожие. Они помогли извлечь водителя из машины и сейчас оказывают ему первую помощь.

KF: в Казани пытаются прекратить дело водителя, насмерть сбившего мужчину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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