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На 6 улицах Советского района отключат воду

По информации местных властей автоцистерны с во...

Екатерина Елисеева

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В Советском районе региональной столице Республике Татарстан в некоторых домах в период с 9:00 5 декабря до 6:00 6 декабря 2024 года, будет отключено водоснабжение. Причина - проведение аварийных работ на ул. Коновалова.

В администрации Казани сообщили о прекращении подачи воды в отдельных домах по этим адресам:

улица 1-я Владимирская, Каспийская, Коновалова. Другие адреса по ссылке.

По информации местных властей автоцистерны с водой могут появиться на улице после подачи заявок, которые принимаются по номеру: +7 (843) 231-62-60. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Газовой с 6 по 19 декабря 2024 года, частично ограничат движение.

Причина - вынос сетей для ответвления газового провода. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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