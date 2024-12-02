На 6 улицах Советского района отключат воду
Екатерина Елисеева
В Советском районе региональной столице Республике Татарстан в некоторых домах в период с 9:00 5 декабря до 6:00 6 декабря 2024 года, будет отключено водоснабжение. Причина - проведение аварийных работ на ул. Коновалова.
В администрации Казани сообщили о прекращении подачи воды в отдельных домах по этим адресам:
улица 1-я Владимирская, Каспийская, Коновалова. Другие адреса по ссылке.
По информации местных властей автоцистерны с водой могут появиться на улице после подачи заявок, которые принимаются по номеру: +7 (843) 231-62-60. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».
Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Газовой с 6 по 19 декабря 2024 года, частично ограничат движение.
Причина - вынос сетей для ответвления газового провода. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города Казани.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец