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В Казани на Газовой с 6 декабря частично ограничат движение

Причина - вынос сетей для ответвления газового ...

Екатерина Елисеева

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На территории ул. Газовой в региональной столице Республики Татарстан будет ограничено движение любого транспорта. Причина - вынос сетей для ответвления газового провода.

Так, стало известно, что в период с 6 по 19 декабря 2024 года, специалисты закроют дорогу около дома №35. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства города Казани.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан власти планируют построить консульский центр Китая. Известно, что в настоящее время все необходимые документы уже находятся на экспертизе.

При этом, строителям, которые будут работать на объекте, нужно быть осторожными в ходе проведения работ, потому что они могут затронуть культурный слой исторического центра города 11–18 веков. В это время улица была на территории Подлужной слободы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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