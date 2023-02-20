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"Мы стараемся держаться": супруга 34-летнего военного из Казани рассказала, как ее муж погиб в зоне спецоперации

Жена военного из Казани Айнура Сафиуллина рассказала о гибели мужа в зоне спецоперации
"Мы стараемся держаться": супруга 34-летнего военного из Казани рассказала, как ее муж погиб в зоне спецоперации

Фото: 116.ру

Военный из Казани - майор Айнур Сафиуллин - погиб в зоне СВО на Украине. Он был начальник штаба отделений управления артиллерией. У военного в столице Татарстана остались двое детей - сын и дочь.
Его супруга Эльвина решила рассказать, как семья справляется со страшным горем, пишет 116.RU.

Пара познакомилась в 2005 году, свадьбу сыграли в 2010 году. Семья жила в Казани. В зону СВО майор Сафиуллин отправился с первых ее дней. 24 февраля прошлого года он уже был на Украине.

"Он был настоящим мужчиной, вел здоровый образ жизни. Старался вложить все эти качества и в сына. Сослуживцы говорят, что он был настоящим профессионалом. За всё время исполнения боевых задач в его личном составе не было потерь. Он был любящим мужем, отцом... Нам всем его будет очень не хватать. Его смерть — очень большая потеря для нас. У нас двое детей: сын Самир — ему 10 лет и дочь Сафина — ей 2 года. Он погиб в 4 часа утра 27 декабря. В тот день мы даже успели с ним поговорить. Без него нам очень тяжело, мы стараемся держаться", — рассказала Эльвина.

Ранее ProKazan сообщал, что британские СМИ рассекретили распорядок дня и правила поведения в бункере Зеленского.

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