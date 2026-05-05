Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая

С 9 по 11 мая включительно парковка на муниципальных стоянках Казани будет бесплатной. Решение связано с празднованием Дня Победы и переносом выходного дня.

В 2026 году 9 мая приходится на субботу, поэтому официальный выходной перенесен на понедельник, 11 мая. Это означает, что все три дня будут являться нерабочими днями, и парковка на городских зонах станет бесплатной.

По действующему регламенту муниципальные парковки Казани уже работают без оплаты по выходным дням и в праздники. В будни парковка остается бесплатной в ночное время с 19:00 до 08:00.