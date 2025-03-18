Муллин: Казань и Закамье могут связать высокоскоростной магистралью

Между Казанской и Закамской агломерациями могут построить высокоскоростную магистраль (ВСМ), заявил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Он сообщил, что совместно с РЖД обсуждается расширение железнодорожной сети для пассажирских и грузовых перевозок. Также рассматривается возможность соединения аэропортов Казани и Бегишево, а от нижнекамского аэропорта планируется проложить пути до города.

По словам Муллина, реализация ВСМ придаст мощный импульс развитию региона. Кроме того, Институт пространственного планирования РТ предложил организовать «логистический городок» в районе аэропорта Бегишево, передает РБК-Татарстан.

Ранее мы писали о том, что товары из Казани получили Знак качества в феврале.