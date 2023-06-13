В Гидрометцентре России пообещали Татарстану мощное похолодание

Ночные минусовые температуры нагрянут в ближайшие несколько ночей в 11 российских регионов, включая Татарстан. Об грядущей холодной волне заявил россиянам научный руководитель Гидрометцентра РФ и главный синоптик страны Роман Вильфанд. Прогнозы специалиста цитирует ТАСС.

По прогнозу, морозные ночи нагрянут в Томскую и Новосибирскую области, в Кемерово и Челябинск, Свердловскую и Тюменскую области. Похолодает в Курганской и Иркутской областях. Сильная "холодная волна" явится в Татарстан и Башкирию, в Пермский край.

В ночное врем термометры покажут от 2 до 5 градусов мороза, несмотря на то, что на календаре - середина июня.