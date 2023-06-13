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"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

В Гидрометцентре России пообещали Татарстану мощное похолодание
"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

Фото: открытые источники

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Ночные минусовые температуры нагрянут в ближайшие несколько ночей в 11 российских регионов, включая Татарстан. Об грядущей холодной волне заявил россиянам научный руководитель Гидрометцентра РФ и главный синоптик страны Роман Вильфанд. Прогнозы специалиста цитирует ТАСС.

По прогнозу, морозные ночи нагрянут в Томскую и Новосибирскую области, в Кемерово и Челябинск, Свердловскую и Тюменскую области. Похолодает в Курганской и Иркутской областях. Сильная "холодная волна" явится в Татарстан и Башкирию, в Пермский край.

В ночное врем термометры покажут от 2 до 5 градусов мороза, несмотря на то, что на календаре - середина июня.

"Это мощное вторжение холода", — заявил эксперт по погоде, обратив внимание на то, что неделей ранее в указанных им регионах страны было жарко.

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