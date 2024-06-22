Минниханов потребовал особого контроля за питанием на закрытии Игр БРИКС

Раис Татарстана на совещании Правительства РТ обратил внимание на вопрос безопасности в сфере питания.

23 июня в Казани пройдёт закрытие Игр БРИКС, совмещённое с Сабантуем. Минниханов обратил особое внимание на организацию питания, упомянул «салатное дело» с заболевшими ботулизмом и призвал прокуратуру к содействию в контроле за безопасностью гостей мероприятия.

Ранее мы сообщали, что трое пациентов, заболевших ботулизмом, выписались из больницы.