Метшин заявил, что ему стыдно перед казанцами за уборку снега

Мэр Казани, Ильсур Метшин, прокомментировал необычайные осадки, которые обрушились на столицу республики этой зимой, что вызвало множество проблем для жителей и города в целом. На итоговой сессии Казгордумы он признал, что власти не были готовы к такому колоссальному количеству снега.





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Мэр отметил, что медленная скорость уборки привела кгигантским неудобствамдля жителей. Он уточнил, что за свои 25 лет работы в должности мэра, включая 19 лет в Казани, он не сталкивался с подобным стихийным бедствием.

Метшин выразил благодарность за поддержку программы «Буран» и признал, что как мэру и общественному деятелю ему стыдно за то, что не получилось спрогнозировать такую масштабную бурю снега, в результате чего город оказался в трудной ситуации.



Ранее, Минниханов призвал привести в порядок управляющие компании в Казани.