Метшин заявил, что ему стыдно перед казанцами за уборку снега
kzn.ru
Мэр Казани, Ильсур Метшин, прокомментировал необычайные осадки, которые обрушились на столицу республики этой зимой, что вызвало множество проблем для жителей и города в целом. На итоговой сессии Казгордумы он признал, что власти не были готовы к такому колоссальному количеству снега.
Метшин выразил благодарность за поддержку программы «Буран» и признал, что как мэру и общественному деятелю ему стыдно за то, что не получилось спрогнозировать такую масштабную бурю снега, в результате чего город оказался в трудной ситуации.
Ранее, Минниханов призвал привести в порядок управляющие компании в Казани.