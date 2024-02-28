Минниханов призвал привести в порядок управляющие компании в Казани

В столице РТ большое количество жалоб приходится на вопросы ЖКХ, из-за чего нужно управляющие компании приводить в порядок. Об этом сообщил глава РТ Рустам Минниханов мэру Казани Ильсуру Метшину.

Минниханов отметил, что управляющие компании не всегда соответствуют стандартам и несут ответственность за содержание многоквартирных домов. Зимний период стал испытанием и показал, «кто есть кто». Раис Татарстана призвал к тщательному анализу и повышению уровня профессионализма управляющих компаний, чтобы обеспечить качество услуг, соответствующее потребностям жителей.



Кроме того, Минниханов подчеркнул важность соблюдения финансовой дисциплины и прозрачности в деятельности жилищных организаций, высказав интерес по поводу низкого процента жилищного фонда, использующего услуги Единого расчетного центра.