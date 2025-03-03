Метшин раскритиковал казанскую подземку у ТЦ «Кольцо»

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике раскритиковал состояние подземного перехода к ТЦ «Кольцо», отметив вопросы к размещению павильонов.

Он напомнил, что территория над переходом благоустроена, а сам объект не менялся 20 лет. Метшин рассказал, что хорошо знаком с этим местом еще со времен работы в мэрии, так как часто бывал там перед 8 Марта, покупая подарки.

Градоначальник подчеркнул, что торговые места сданы предпринимателям на длительный срок, но в 2024 году необходим капитальный ремонт. Он предложил взять за образец благоустройство Парка Горького и привести переход в соответствие с уровнем города.

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