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· Артем Акчурин

Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком магазина под Казанью

Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком магазина под Казанью

Мэрия Казани

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После инцидента с обрушением козырька магазина в Дербышках мэр Казани Ильсур Метшин выразил обеспокоенность ситуацией и поручил ужесточить контроль за состоянием подобных объектов.

Информация о чрезвычайном происшествии стала известна только вчера. На месте происшествия работали сотрудники МЧС вместе с кинологами, которые проверяли возможное нахождение людей под завалами. К счастью, подтверждений о наличии пострадавших не поступило. Подробнее об этом в материале PROKAZAN.

Метшин заявил, что кроме слежки за качеством ремонтных работ, нужно контролировать дальнейшее содержание объектов.

«Сейчас мы видим ужасные кадры обвала козырька магазина в Дербышках, принадлежащего коммерческим структурам, в котором находится продуктовый магазин "Магнит"», — отмелтил мэр города

Он поручил провести тщательное расследование случившегося, выяснить, кто допустил неправомерный вынос козырька на полтора метра, и почему снег не убирался своевременно. Мэр подчеркнул, что ответственные службы обязаны исключить любые ситуации, которые могут представлять опасность для жизни горожан.

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