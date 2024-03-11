Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком магазина под Казанью
Мэрия Казани
После инцидента с обрушением козырька магазина в Дербышках мэр Казани Ильсур Метшин выразил обеспокоенность ситуацией и поручил ужесточить контроль за состоянием подобных объектов.
Метшин заявил, что кроме слежки за качеством ремонтных работ, нужно контролировать дальнейшее содержание объектов.
«Сейчас мы видим ужасные кадры обвала козырька магазина в Дербышках, принадлежащего коммерческим структурам, в котором находится продуктовый магазин "Магнит"», — отмелтил мэр города
Он поручил провести тщательное расследование случившегося, выяснить, кто допустил неправомерный вынос козырька на полтора метра, и почему снег не убирался своевременно. Мэр подчеркнул, что ответственные службы обязаны исключить любые ситуации, которые могут представлять опасность для жизни горожан.
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