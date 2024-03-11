Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком магазина под Казанью

После инцидента с обрушением козырька магазина в Дербышках мэр Казани Ильсур Метшин выразил обеспокоенность ситуацией и поручил ужесточить контроль за состоянием подобных объектов.





«Сейчас мы видим ужасные кадры обвала козырька магазина в Дербышках, принадлежащего коммерческим структурам, в котором находится продуктовый магазин "Магнит"», — отмелтил мэр города

Информация о чрезвычайном происшествии стала известна только вчера. На месте происшествия работали сотрудники МЧС вместе с кинологами, которые проверяли возможное нахождение людей под завалами. К счастью, подтверждений о наличии пострадавших не поступило. Подробнее об этом в материале Метшин заявил, что кроме слежки за качеством ремонтных работ, нужно контролировать дальнейшее содержание объектов.

Он поручил провести тщательное расследование случившегося, выяснить, кто допустил неправомерный вынос козырька на полтора метра, и почему снег не убирался своевременно. Мэр подчеркнул, что ответственные службы обязаны исключить любые ситуации, которые могут представлять опасность для жизни горожан.