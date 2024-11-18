Мэр Метшин пошутил об отсутствии снега в Казани

Сейчас ноябрь, однако снега в региональной столице Республики Татарстан пока что нет. Об этом пошутил в исполнительном комитете глава города Ильсур Метшин.

Как сообщил специалист, утром он разговаривал с главой региона Рустамом Миннихановым. После вопроса о том, как у него дела, мэр ответил, что пока снега нет, все хорошо. Все посмеялись.

Известно, что мэр Казани отметил, что снег необходим, потому что имеются озимые и сельское хозяйство. Он верит, что осадков будет не очень много.

Напомним, минувшая зима в Казани отличилась большим числом снега. По этой причине в Татарстане был введен план «Буран», который несколько раз продлевался.

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