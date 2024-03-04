Мэр Казани прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина, состоявшееся 29 февраля, было главным событием прошлой недели.

Он выразил надежду, что каждый, кто прослушал послание, нашел в нем ответы на свои волнующие вопросы.

Метшин поделился мнением о том, что послание Президента было объемным, многоплановым и глобальным. Он отметил, что он уже не первый раз присутствовал лично на послании, но именно это послание было особенным.

Мэр Казани подчеркнул, что россияне увидели глубокое понимание проблем, стоящих перед страной, а также четкую программу по их решению.



Глава города добавил, что лидер страны обратил огромное внимание регионам и в послании были даны ответы на вопросы, которые много лет беспокоили жителей.

Ранее, стало известно, что «Игры будущего» в Казани собрали более 2 млрд просмотров.