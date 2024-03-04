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Мэр Казани прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина

Мэр Казани прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина

пресс-служба Раиса РТ

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Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина, состоявшееся 29 февраля, было главным событием прошлой недели.

Он выразил надежду, что каждый, кто прослушал послание, нашел в нем ответы на свои волнующие вопросы.

Метшин поделился мнением о том, что послание Президента было объемным, многоплановым и глобальным. Он отметил, что он уже не первый раз присутствовал лично на послании, но именно это послание было особенным.

Мэр Казани подчеркнул, что россияне увидели глубокое понимание проблем, стоящих перед страной, а также четкую программу по их решению.

Глава города добавил, что лидер страны обратил огромное внимание регионам и в послании были даны ответы на вопросы, которые много лет беспокоили жителей.

Ранее, стало известно, что «Игры будущего» в Казани собрали более 2 млрд просмотров.

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