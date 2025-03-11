Медики рассказали о состоянии 5 пострадавших в ДТП на Вишневского в Казани

Пять человек, госпитализированных в городскую больницу №7 после аварии, находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе медучреждения.

По данным больницы, пациенты проходят лечение в отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии. Один из пострадавших перенёс операцию.

Ранее троих пациентов, получивших медицинскую помощь, выписали и направили на амбулаторное лечение.

Авария произошла накануне около полудня на улице Вишневского в Казани. Таксист, объезжая остановившийся автобус, потерял контроль над автомобилем и наехал на людей, стоявших на остановке.

Ранее мы писали о том, что сбивший 11 человек таксист был под наркотиками.