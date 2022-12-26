Новогодний корпоратив медиков закончился жестоким избиением врача

В ночь на 25 декабря корпоратив медиков в Барнауле закончился плачевно - жестоко был избит врач-анестезиолог.

Медработники собрались отпраздновать Новый года в гостевом доме "Сказка". Во время дружного застолья что-то не поделили заведующий отделением хуирургии и врач-анестезиолог, в результате чего второй оказался тяжело травмирован.

Анестезиолога несколько раз ударили головой о кафель. Мужчину, говорит она, доставили в тяжелом состоянии в больницу.

"Нужна огласка, хотят замять. У них групповое избиение. Светит много, поэтому будут мазаться. Но травма уже все сняла. Следователь дело завёл"», — написала очевидица событий в городском паблике.

Информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что пьяный мужчина поджег квартиру с детьми.