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Лихач на Bentley в Казани ночью устроил полицейскую погоню и протаранил авто

Лихач на Bentley в Казани ночью устроил полицейскую погоню и протаранил авто

Фото: Татарстан-24

Прошедшей ночью в Казани на Вахитова лихач на Bentley устроил полицейскую погоню. Пытаясь оторваться от преследования, на пересечении Чистопольской и Декабристов мужчина совершил ДТП, протаранив авто, но скрылся, пишет "Татарстан-24".

Потерпевший водитель Hyundai даже не сразу понял, что произошло. Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, он никак не ожидал увидеть перед собой иномарку. Времени среагировать у молодого человека не оставалось.

Номера он, естественно, не запомнил. КАСКО нет, а потому восстанавливать разбитую машину придется за свой счет. Поисками лихача занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что 28-летний иномарки погиб в Татарстане в жестком столкновении с грузовиком.

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