Легковушка снесла ребенка на самокате в Казани

Вечером накануне на улице Бигичева в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Примерно в шесть часов вечера водитель автомобиля «Лада» наехал на ребёнка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, передвигаясь на самокате.

По информации от ГИБДД города, в результате инцидента пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован. Как уточнила майор полиции Алия Валиева, которая возглавляет отделение пропаганды ведомства, обстоятельства произошедшего сейчас находятся на проверке.

Предварительно установлено, что у ребёнка сломана нога.

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