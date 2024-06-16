Легкоатлетка Макаренко высказалась о спортивном уровне Игр БРИКС

Девятикратная чемпионка России Кристина Макаренко вчера взяла золото на Играх БРИКС в легкоатлетическом беге на 100 метров. Атлетка пробежала дистанцию за 11,34 сек.

Весь пьедестал заняли россиянки: серебро ушло Наталье Комбаровой с результатом 11,411 сек, третье заняла Юлия Караваева (11,416).

В интервью «Спорт Экспресс» чемпионка Макаренко сказала, что от Игр БРИКС не таких же эмоций, как от старта на Олимпийских играх. Сравнивать события по уровню нельзя.

Ранее мы писали, что сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали в эстафете 4 по 100 на Играх БРИКС в Казани