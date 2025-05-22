Набор в Африканский корпус в Татарстане идет полным ходом. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ на службу на Черном континенте составляет 2,5 млн рублей. «Татар-информ» пообщался с рекрутером корпуса, узнал, насколько жарко в Африке, какой зверь там самый опасный, и выяснил, кого ждут на службу в это подразделение.

«У меня была хорошая высокооплачиваемая работа, но понял, что нужен там, и ушел на СВО»

Артему 35 лет, последние полтора года он – военнослужащий Африканского корпуса. Служит в нем он практически с начала его существования. А началось все с того, что осенью 2022 года Артем подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО.

«На тот момент у меня была нормальная высокооплачиваемая работа, но в определенный момент пришло понимание, что мое место там. Я одним днем уволился и подписал контракт», – вспоминает Артем.

Родился и вырос Артем в Москве. В семье, по его словам, военных до него не было, но родители воспитывали его, как он сам сегодня говорит, «правильно» – семья всегда придерживалась традиционных ценностей. Маленьким мальчиком Артем очень любил смотреть военные фильмы, с друзьями играл в «войнушку». Да и о героических прадедах ему много рассказывали – и по линии отца, и по линии матери прадеды защищали Родину в Великой Отечественной войне.

В армию он уходил с горячим желанием научиться многому, отслужил в ВДВ. Сегодня говорит, что именно армия стала для него хорошим стартом в профессии военного. Вернувшись, устроился работать в правоохранительные органы.

«Работал в разных структурах правоохранительных органов – и оперативной работой занимался, и в спецподразделениях служил. А когда началась СВО, принял решение заключить контракт и участвовать в спецоперации в составе войск ВДВ», – рассказывает он.

С работы Артем уволился одним днем, ушел не по повестке – сам, в добровольческий батальон в составе Минобороны. Вспоминает, что его решение семья приняла как что-то логичное и не имеющее других вариантов.

«В целом приняли положительно, с определенной опаской, конечно, но с пониманием. До этого много лет моя работа была сопряжена с риском, а тут просто риска побольше. Мама развела руками: “Если хочешь – значит, езжай, надо значит надо”. Никто не отговаривал, все знали мой настрой. С тем воспитанием, которое мне родители дали, сюрпризом для них мой выбор не стал», – рассказывает Артем.

Фото: t.me/KorpusAfrica

«Мы всегда находимся в состоянии боевой готовности – собрались и поехали»

День начала спецоперации Артем помнит очень хорошо – тот день он посвятил своему увлечению, которое появилось в его жизни после армии.

«24 февраля 2022 года я поехал на прыжки с парашютом. Отпрыгал три прыжка – так я встретил весть о начале СВО. Страшно ли мне прыгать? Нет. Много чего бывает страшного в жизни, но это не прыжки. Опасение, конечно, присутствует всегда, но так, чтобы бояться, – нет… я же добровольно это делаю (смеется). И прыгаю добровольно, и на войну ушел добровольно», – рассказывает Артем.

На СВО попал на Южное направление. О своем боевом пути Артем рассказывает коротко, без подробностей: выполняли различные задачи, больше разведывательного характера. Случались моменты, было тяжело.

«Получил легкое осколочное ранение ноги, внутренней части бедра. Меня эвакуировали, в госпитале провел чуть меньше месяца, потом вернулся к своим. И до самого выхода нашего подразделения с направления находился там», – вспоминает он.

В зоне спецоперации Артем пробыл до осени 2023 года. Вспоминает, как за пару месяцев до этого – в августе, аккурат после проведения форума «Россия – Африка», – он и его товарищи узнали о том, что создается новое боевое подразделение.

«Мне и моим боевым товарищам рассказали, что формируется Африканский корпус, и предложили продолжить нашу службу в нем. Мы подумали и перевелись. В сентябре-октябре мы продолжили нашу работу уже в составе Африканского корпуса. Учитывая, что бойцы у нас все опытные, что мы только что вышли с СВО, какой-то особой подготовки у нас не было – мы всегда находимся в состоянии боевой готовности. Собрались и поехали», – рассказывает Артем.

Конечно, своего рода спецподготовка перед отправкой в Африку все-таки была.

«Нам сделали необходимые прививки – все-таки вирусы на континенте циркулируют для нас непривычные. Мы прошли инструктаж по политической обстановке в странах континента. Подробно нам рассказали об особенностях флоры и фауны Африки. В принципе, мы знали, куда едем. Ничего сложного нет даже в том, чтобы самостоятельно изучить регион, в который ты направляешься, начиная от его культурных традиций, заканчивая военно-политической обстановкой и особенностями террористических угроз», – рассказывает Артем.

«В принципе, мы знали, куда едем. Ничего сложного нет даже в том, чтобы самостоятельно изучить регион, в который ты направляешься»

Фото: Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Каждый должен понимать: на него будут смотреть как на представителя России»

На вопрос, с кем приходится бороться в Африканском корпусе, Артем отвечает: главный враг – терроризм во всех его проявлениях.

«В основном это террористические организации, которые известны во всем мире и запрещены в России. Это и «Аль-Каида»*, и ИГИЛ*. Они там просто имеют другие названия, а суть их деятельности – подрывы, минирования, теракты, террористические налеты, в основном на безоружных людей, на отдаленные опорные пункты правительственных войск. Боевики проходят определенную подготовку в западных спецслужбах – об этом говорят такие детали, как, например, наличие у террористов FPV-дронов. Не в таком масштабе, конечно, как на СВО, но они там присутствуют. Вряд ли они сами по себе додумались, кто-то им явно помогает», – рассказывает Артем.

На континенте так или иначе идет прокси-война между многими державами за влияние. В разных странах Африки разная обстановка, многим, говорит боец Африканского корпуса, не нравится, что Россия зашла в Африку всерьез и надолго, поэтому противостояние нарастает.

«Террористы совершают налеты на мирные деревни – убивают и женщин, и детей. Все, что включает в себя слово “терроризм”, все находит свое воплощение и в Африке. Терроризм, где бы он ни был, всегда жесток. Как бы ни казалось, что Африка – это где-то далеко, международный терроризм угрожает любой стране, в том числе и нашей. Не надо думать, что раз террорист находится за тысячи миль, то он не угрожает нашей стране. Терроризм распространяется по миру как опухоль, как яд по всему организму», – говорит Артем.

Отправляясь в командировку на Африканский континент, говорит Артем, каждый должен понимать: на него будут смотреть как на представителя Российской Федерации.

«Нельзя вести себя как хозяин. Нельзя смотреть на местных свысока, нельзя относиться к местным жителям так, что “вы все здесь никто, а мы все знаем, все умеем”. Люди живут там тысячелетиями. Какими бы они ни были, какую бы одежду ни носили, что бы ни ели, это их страна, их Родина. И мы должны уважать их и чтить их культурные и религиозные традиции. Вести себя нужно как представитель России. Это будет не просто какой-то белый солдат. Все на него смотрят, понимают, что он русский, и от его поступков в том числе будет зависеть отношение местного населения и государственных институтов к нашей стране», – объясняет Артем.

Фото: t.me/KorpusAfrica

Кого возьмут в Африканский корпус, а кого – нет?

Для военнослужащего Африканского корпуса, соответственно и для того, кто решит поступить в него на службу, очень важна самодисциплина, рассказывает Артем.

Возраст потенциального кандидата – от 18 до 45 лет для рядового и сержантского состава и до 55 лет для офицеров. «Татар-информ» рассказывал, что в исключительных случаях на службу в Африканский корпус могут взять и тех, кто старше указанного возраста. Все будет зависеть от их физической формы и состояния здоровья. А также от военной профессии, которой кандидат владеет.

На сегодня в Африканском корпусе востребованы любые военные специальности. Идет набор и в разведывательные, и в штурмовые, и в тыловые подразделения.

«Костяк всего корпуса, начиная с руководящего состава, заканчивая рядовыми, – это те, кто пришел с СВО. Но на настоящий момент мы берем людей и без опыта. Нам нужны те, кто твердо знает, что хочет работать в Африканском корпусе, а всему остальному – научим. Но если у человека есть базовые знания или он является каким-то узким специалистом, это только приветствуется», – объясняет Артем.

Предпочтение при наборе, рассказывает Артем, отдают бывшим офицерам, прапорщикам и военнослужащим по контракту, которые уже служили в частях и подразделениях спецназначения различных ведомств, имеют опыт участия в боевых действиях, в том числе сотрудникам ЧВК. Но, повторимся, возьмут и человека без опыта.

К слову, средний возраст тех, кто служит там сейчас, 35 лет. А еще потенциальный кандидат должен быть стойким по характеру, ответственным, порядочным, готовым прийти на помощь товарищу в любой момент.

«Если будет стоять выбор, жизнь своя или товарища, я думаю, что у большинства тех людей, которые меня окружают, никогда такой вопрос не встанет. Каждый товарищ – это не просто друг, это уже член семьи. Мы все там маленькая семья, а пожертвовать собой ради близкого – это подвиг, и каждый на него готов», – рассказывает Артем.

Кого не возьмут точно?

«Тех, кто употребляет наркотики или имеет склонность к этому, кто дезертировал с СВО. Тех, кто был судим по тяжким статьям: убийства, насилие и т.д. Психически неуравновешенных – тех, кто стоит на учете у психиатра. Обязательно психолог даст свое заключение: человек может быть абсолютно здоров, не состоять ни на каких учетах, но не подходить по психологическим особенностям. Отсеивают порядка 40% кандидатов. Лучшие из лучших у нас на СВО, а мы берем профессионалов», – улыбается Артем.

В странах Африки очень жарко, поэтому нормальная переносимость жары – одно из основных требований

Фото: t.me/KorpusAfrica

«Бывает так жарко, что иногда на металле можно под солнцем пожарить яичницу»

Очень серьезные требования к здоровью кандидатов на службу в Африканский корпус. В странах Африки очень жарко, поэтому нормальная переносимость жары – одно из основных требований.

«Жару я, например, переношу нормально, но в целом жара – тоже угроза здоровью личного состава. Бывает так жарко, что иногда на металле можно под солнцем пожарить яичницу», – объясняет Артем.

Вопреки представлениям некоторых об Африке, не весь континент кишит малярийными комарами, крокодилами и ядовитыми змеями. Все зависит от страны, в которой предстоит служить.

«Одни из самых опасных представителей фауны Африки, пожалуй, змеи. К счастью, ни мне самому, ни моим товарищам не приходилось сталкиваться с ядовитыми змеями. Если соблюдать определенные правила, можно себя обезопасить и от любого зверя, и от любой болезни. В групповой аптечке санинструктора находятся различные медикаменты, в том числе антидоты на случай укуса ядовитых змей или насекомых. Никаких проблем с медицинским обеспечением у нас нет», – рассказывает Артем.

Есть ограничения и по использованию воды.

«Вода там, например, плохая. Есть и источники, и колодцы, но для личной безопасности лучше пить бутилированную воду, которую доставляют нам по линии Минобороны. В целом бойцы обеспечены всем необходимым – начиная от обмундирования, заканчивая едой и водой», – уточняет он.

Конечно, Африка очень отличается от России и по климату, и по обитателям. Есть, например, правила безопасности, рассказывает Артем, которыми лучше не пренебрегать.

«Обувь, которая стояла, перед тем как надеть, лучше вытряхнуть на всякий случай – не дай Бог в ней кто-то завелся. Таких случаев не было среди наших, но все равно проверяем», – улыбается он.

Всех бойцов Африканского корпуса обеспечат необходимым обмундированием. Но каждый военнослужащий решает сам, в чем ему служить, – все исходя из опыта.

«Обмундирование у меня свое. Хотя корпус обеспечивает всем. На первое время выдадут бронежилет, плитник, форму: от носков до верхней одежды. Выбор обмундирования зависит от опыта бойца и индивидуальных особенностей, все люди разные – кому-то комфортно спать на пенке, а кому-то нужна кровать с подушкой», – объясняет Артем.

Всех бойцов Африканского корпуса обеспечат необходимым обмундированием. Но каждый военнослужащий решает сам, в чем ему служить, – все исходя из опыта

Фото: t.me/KorpusAfrica

«Главное, набраться уверенности, остальному научим»

Местное население Африки, по словам Артема, относится к российским военным радушно.

«Они понимают, что мы приехали к ним бороться с терроризмом. Они рады нам, поскольку мы им помогаем. Радуются и гуманитарной, и военной помощи. Местные дети, когда видят наших военных, всегда улыбаются, машут», – рассказывает он.

Несмотря на серьезный отбор, кандидаты идут в Африканский корпус довольно охотно, рассказывает Артем. Люди приходят по разным причинам – есть и те, кто хочет послужить Родине, есть и искатели приключений, есть и те, кто хочет заработать.

«В первую очередь мужчинам, но и женщинам, потому что мы и женщин набираем в медицинские отряды, хочу сказать, что они должны для себя принять решение о том, что они хотят служить в Африканском корпусе, – решение твердое и стойкое. Это серьезная ответственность перед семьей, перед страной. Надо оценить свои силы, возможности и сказать: “Да, я готов”. Главное, набраться уверенности, остальному научим», – говорит Артем.

Для молодого человека служба в Африканском корпусе – это хороший стартовый капитал. Это и старт в жизнь, и возможность карьерного роста. Здесь можно расти и по карьерной лестнице.

При заключении контракта военнослужащий получает 400 тыс. рублей от Министерства обороны РФ и 2,1 млн рублей от Правительства Татарстана – суммарно 2,5 млн рублей.

Задачи предстоит выполнять разные, но легких прогулок, уверяет представитель корпуса, не будет.

«Судьба у каждого своя. Лично меня смерть не пугает. Умирать страшно, но бояться, что тебя убьют, и этим руководствоваться в жизни – странно. Ты в Африканский корпус и идешь для того, чтобы себя прокачать в физическом, моральном и профессиональном плане. Тогда никакая смерть тебе грозить не будет. А умирают люди и в кровати», – подытожил Артем.

* Запрещенные в Российской Федерации террористические организаци