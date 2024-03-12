Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение о необходимости ухода Билялетдинова с поста главного тренера, после поражения «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от екатеринбургского «Автомобилиста» (1-4).





В беседе с корреспондентом «Чемпионата» , Кожевников отметил, что, по его мнению, «Ак Барсу» стоит рассмотреть возможность осуществления перестройки среди руководителей команды, а также среди игроков. Так как в прошлом, после таких изменений команда показывала отличные результаты, одерживая победы на чемпионатах.

По словам спортсмена, Билялетдинов уже ранее рассматривал возможность ухода, однако попал под уговоры остаться. В связи с неудачными результатами последних матчей, Кожевников подчеркнул, что «сейчас результат всё показал».



Следует отметить, что в этом сезоне Континентальной Хоккейной Лиги оба финалиста предыдущего сезона Кубка Гагарина вынуждены были покинуть соревнование в первом раунде плей-офф. Как ЦСКА, так и «Ак Барс» потерпели поражение в серии матчей плей-офф со счётом 1-4.

Напомним, что еще до матча Кожевников заявил, что «Ак Барс» вряд ли выйдет в 1/4 Кубка Гагарина.