Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Концерт Лолиты Милявской в Казани отменили из-за жалоб «Русской общины»

Лолита комментировала ситуацию

Википедия/IraNata

Подписаться на Дзен.канал

Выступление Лолиты Милявской, запланированное в МВЦ «Казань Экспо», не состоится. Афиша концерта исчезла, а организаторы сообщили об отмене без пояснения причин.

Ранее общественная организация «Русская община» обратилась к властям Татарстана с просьбой аннулировать мероприятие. Недовольство было вызвано участием певицы в вечеринке, состоявшейся в декабре 2023 года. Формат события вызвал широкий общественный резонанс.

Лолита комментировала ситуацию, отмечая, что на протяжении многих лет оказывала помощь раненым в госпиталях и поддерживала жителей Донбасса. Однако общественная критика вечеринки, прошедшей во время СВО, продолжает негативно сказываться на её репутации, пишет «БИЗНЕС Online».

Не так давно мы писали о том, что в Татарстане врачи удалили у 39-летней женщины 20 новообразований. Фото.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Интересное в Казани

15 часов назад

Древнейшее блюдо, которое не так просто приготовить: рассказываем, где добыть настоящий стейк

поморить тараканов в квартире в москве

Лонгриды

12 часов назад

От супермаркета к гастромаркету: что стало с «Бахетле» за два года?

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Женский гид в Казани: красота, стиль, здоровье и отдых для современных женщин

шугаринг подмышек в Краснодаре

Не у нас

день назад

В Европе началось тиканье вулканической бомбы: что скрывает озеро в Германии

Не у нас

день назад

Геолог Брехунцев: в ХМАО неуклонно снижается добыча нефти

Не у нас

19 часов назад

Ученые превратили свет в сверхтекучее твердое тело

Новости Казани

день назад

Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздорили в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани автобус №10 сломался и застрял на перекрестке
Новости Казани
17 часов назад

16 марта в Казани пройдут бесплатные лекции для музыкантов

16 марта лаборатория откроется для всех желающих

Не у нас

9 минут назад

Нейросеть в США по фотографии предсказала карьерный успех человека

Интересное в Казани

день назад

Больше, чем цветы: рассказываем, где в Казани найти стильный подарок за 500 рублей

Не у нас

2 часа назад

В океане обнаружены тысячи новых микробов

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане врачи удалили у 39-летней женщины 20 новообразований
В Татарстане предложили вводить скидки для неко...
Новости Татарстана
24 минуты назад

В Татарстане предложили вводить скидки для некоторых водителей

Новости Татарстана

14 часов назад

По факту гибели рабочего в Челнах возбуждено дело

Новости Казани

16 часов назад

В Казани на Первомайской произошло повреждение контактной сети

Новости Казани

16 часов назад

В Казани в 3 районах обнаружен опасный хлороформ в воде
Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничест...
Интересное в Казани
5 дней назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман