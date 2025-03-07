Концерт Лолиты Милявской в Казани отменили из-за жалоб «Русской общины»

Выступление Лолиты Милявской, запланированное в МВЦ «Казань Экспо», не состоится. Афиша концерта исчезла, а организаторы сообщили об отмене без пояснения причин.

Ранее общественная организация «Русская община» обратилась к властям Татарстана с просьбой аннулировать мероприятие. Недовольство было вызвано участием певицы в вечеринке, состоявшейся в декабре 2023 года. Формат события вызвал широкий общественный резонанс.

Лолита комментировала ситуацию, отмечая, что на протяжении многих лет оказывала помощь раненым в госпиталях и поддерживала жителей Донбасса. Однако общественная критика вечеринки, прошедшей во время СВО, продолжает негативно сказываться на её репутации, пишет «БИЗНЕС Online».

Не так давно мы писали о том, что в Татарстане врачи удалили у 39-летней женщины 20 новообразований. Фото.