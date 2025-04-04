Кладовщик из Казани вел интимную переписку с 4 и 5 детьми
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В Казани 43-летний мужчина оказался в центре скандала — его подозревают в неприемлемой переписке с 2 малолетними через интернет. Как сообщают источники KazanFirst, он зарегистрировал поддельный профиль под именем «Валерий Светлов» и начал общение с двумя девочками.
Через фейковую страницу он отправлял детям сообщения интимного содержания, звал их на встречи и просил выслать откровенные фотографии.
Сейчас подозреваемый задержан. Он работает кладовщиком, ранее не был судим и свою вину отрицает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина жестоко избил свою мать.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец