Власти Казани обнародовали график отключения горячей воды в июне 2023 года

В Казани власти опубликовали график отключения горячей воды на июнь 2023 года в домах, которые подключены к сетям "Татэнерго". Постановление об отключениях опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Горячей воды не будет в связи с плановыми ремонтными работами и опрессовкой тепловых сетей. Указанные в графике сроки могут быть скорректированы, обратили внимание в мэрии.

Работы проводятся в несколько этапов, а потому отключать горячую воду в одном и том же доме могут не раз - если адрес встретится несколько раз, это нормальное явление.