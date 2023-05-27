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"Кипятильник, чайник, тазик": власти Казани обнародовали график отключения горячей воды в июне

Власти Казани обнародовали график отключения горячей воды в июне 2023 года
"Кипятильник, чайник, тазик": власти Казани обнародовали график отключения горячей воды в июне

Фото: открытые источники

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В Казани власти опубликовали график отключения горячей воды на июнь 2023 года в домах, которые подключены к сетям "Татэнерго". Постановление об отключениях опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Горячей воды не будет в связи с плановыми ремонтными работами и опрессовкой тепловых сетей. Указанные в графике сроки могут быть скорректированы, обратили внимание в мэрии.

Работы проводятся в несколько этапов, а потому отключать горячую воду в одном и том же доме могут не раз - если адрес встретится несколько раз, это нормальное явление.

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