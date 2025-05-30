KF: Прокурор Казани покидает свой пост

Олег Дроздов уходит с должности прокурора Казани. Эту информацию KazanFirst подтвердили собственные источники.

По их данным, сегодняшний день является для него последним в статусе руководителя городской прокуратуры. Имя нового прокурора столицы Татарстана пока не разглашается.

Остаётся неизвестным и то, будет ли Дроздов назначен на другую должность или переведён в иное ведомство.

Ранее мы писали о том, что 30 мая в Татарстане ждут 2 федеральных министров – Мантурова и Мурашко.