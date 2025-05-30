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30 мая в Татарстане ждут 2 федеральных министров – Мантурова и Мурашко

В Челнах состоится заседание организационного к...

Duma.gov.ru

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По информации «БИЗНЕС Online», сегодня в Набережные Челны и Елабугу приедет первый вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров. В тот же день в столице Татарстана, Казани, ожидается визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В Челнах состоится заседание организационного комитета, посвящённое подготовке к празднованию двух важных дат — 400-летия города и 50-летия выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. Возглавляет работу комитета сам Мантуров. Также в мероприятии примет участие глава республики Рустам Минниханов.

Согласно президентскому указу, основные юбилейные мероприятия пройдут в 2026 году. Как ранее сообщалось, дата празднования предварительно намечена на февраль, когда и был выпущен первый грузовик марки КАМАЗ.

Что касается визита Михаила Мурашко, министр примет участие в пленарной сессии конференции «ФармМедОбращение — 2025», которая состоится в выставочном центре «Казань Экспо». Обсуждение будет посвящено вопросам лекарственной безопасности и развитию отечественного фармпроизводства. В числе участников мероприятия также ожидаются премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и депутат Госдумы от региона Айрат Фаррахов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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