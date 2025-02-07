Казанского 17-летнего подростка будут судить за госизмену

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, которому вменяют государственную измену.

По версии следствия, летом 2023 года он установил контакт с представителями украинской террористической организации и за денежное вознаграждение передавал сведения о казанских предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Как уточнили в ведомстве, по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. После сбора необходимых доказательств уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Юноша обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ и ст. 275 УК РФ.

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