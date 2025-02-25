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Казанский вуз оказался в санкционном списке Великобритании

Институт, основанный в 1941 году, является одни...

Екатерина Елисеева

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Великобритания наложила санкции на казанский ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», о чём сообщается на сайте британского министерства иностранных дел.

Институт, основанный в 1941 году, является одним из ведущих российских разработчиков в области химии и технологий целлюлозы, а также производит пироксилиновые пороха, сферические пороха и сгорающие гильзы.

Санкции были расширены на более 100 новых позиций. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о введении «крупнейшего пакета санкций» против России. Ранее Великобритания уже вводила ограничения на компании ПАО «Сургут Нефтегаз» и «Газпром нефть».

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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