Казанский вуз оказался в санкционном списке Великобритании
Екатерина Елисеева
Великобритания наложила санкции на казанский ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов», о чём сообщается на сайте британского министерства иностранных дел.
Институт, основанный в 1941 году, является одним из ведущих российских разработчиков в области химии и технологий целлюлозы, а также производит пироксилиновые пороха, сферические пороха и сгорающие гильзы.
Санкции были расширены на более 100 новых позиций. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о введении «крупнейшего пакета санкций» против России. Ранее Великобритания уже вводила ограничения на компании ПАО «Сургут Нефтегаз» и «Газпром нефть».
Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец