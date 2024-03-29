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Казанский мост Миллениум попал в топ самых впечатляющих в России

Казанский мост Миллениум попал в топ самых впечатляющих в России

Мэрия Казани

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Казанский мост Миллениум попал в лидеры самых впечатляющих мостов страны. Специалисты туристического сервиса «Туту.ру» считают, что этот объект безусловно заслуживает внимания туристов столицы РТ.

Мост Миллениум был построен всего за 8 месяцев к юбилею Казани в 2005 году, когда отмечалось тысячелетие города.

В список уникальных мостов также попали объекты в Саратове, Владивостоке, Муроме, Ханты-Мансийске.

Напомним, что ранее Лавров рассказал, кто будет приглашен на саммит БРИКС в Казани.

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