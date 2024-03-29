Лавров рассказал, кто будет приглашен на саммит БРИКС в Казани
РБК
РФ планирует расширить участие в саммите БРИКС в Казани, привлекая не только полноправных участников альянса, но и другие страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с «Известиями».
Лавров отметил, что БРИКС получил глобальный характер не только в повестке дня, но и в географическом аспекте, ведь практически все ключевые регионы представлены здесь. По его мнению, именно такая парадигма становится основой дипломатических усилий в настоящее время.
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